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Жабер и Швентек сыграют в финале US Open

Матч пройдет 10 сентября.
09 сентября 2022 08:21
автор: Максим Скороходов

Определились финалистки Открытого чемпионата США в женской одиночной сетке.

В первом полуфинале Онс Жабер из Туниса за 1 час 7 минут победила француженку Каролин Гарсия со счетом 6:1, 6:3.

Во втором полуфинале встречались первая ракетка мира Ига Швентек и белоруска Арина Соболенко. Матч длился 2 часа 13 минут. В трех сетах за 2 часа 13 минут победила польская теннисистка. Встреча закончилась со счетом 3:6, 6:1, 6:4 в пользу Швентек.

Женский финал US Open с участием Жабер и Швентек пройдет 10 сентября.

источник: «Советский спорт»
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