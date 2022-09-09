Жабер и Швентек сыграют в финале US Open

Определились финалистки Открытого чемпионата США в женской одиночной сетке.
В первом полуфинале Онс Жабер из Туниса за 1 час 7 минут победила француженку Каролин Гарсия со счетом 6:1, 6:3.
Во втором полуфинале встречались первая ракетка мира Ига Швентек и белоруска Арина Соболенко. Матч длился 2 часа 13 минут. В трех сетах за 2 часа 13 минут победила польская теннисистка. Встреча закончилась со счетом 3:6, 6:1, 6:4 в пользу Швентек.
Женский финал US Open с участием Жабер и Швентек пройдет 10 сентября.
источник: «Советский спорт»