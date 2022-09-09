Шарапова в прошлом году убедила Серену Уильямс вернуться в спорт

Бывшая теннисистка Мария Шарапова была рада выступлению на US Open-2022 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» Серены Уильямс.

«Было потрясающе видеть скорость Серены, ее славу и грациозное упорство, которые сохранились у нее до конца карьеры. Мы обсуждали этот вопрос осенью прошлого года. Я тогда сказала: «При всем уважении к новому поколению, ты намного лучше, ты должна снова выйти на корт». Так что я рада, что у нее был шанс на Открытом чемпионате США», - сказал Шарапова в эфире американского телевидения.

Напомним, что на US Open Серена дошла до третьего круга, где уступила австралийской теннисистке Айле Томлянович со счетом 5:7, 7:6 (7:4), 1:6.

Уильямс ранее говорила, что данный турнир, скорее всего, станет для нее последним в карьере.