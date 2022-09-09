Швентек рада, что ей удалось прибавить в матче с Соболенко

Первая ракетка мира полька Ига Швентек на пресс-конференции прокомментировала свою победу над белорусской теннисисткой Ариной Соболенко (3:6, 6:1, 6:4) в полуфинале Открытого чемпионата США.

«Я почувствовала огромную разницу между первым сетом и двумя последними. Очень рада, что смогла немного прибавить. Конечно, Арина усложнила задачу сегодня. Я чувствовала, что она подавала довольно надежно. Было трудно отыграться в третьем сете, но я очень рада, что мне это удалось», - сказала Швентек.

В эту субботу, 10 сентября, первая ракетка мира оспорит титул победительницы US Open с представительницей Туниса Онс Жабер.