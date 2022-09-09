Тренер Рууда поделился мнением о полуфинальном матче US Open-2022 c Хачановым

Отец и тренер норвежского теннисиста Каспера Рууда Кристиан высказался о полуфинальном матче Открытого чемпионата США с россиянином Кареном Хачановым.

Отметим, что очная встреча спортсменов состоится в пятницу, 9 сентября. Начало – в 22:00 мск.

– Хачанов мощный игрок. Мы хорошо его знаем и несколько раз тренировались с ним. Он большой, хорошо подает и сильно отбивает мяч. Каспер должен максимально сконцентрироваться на своей игре и заставлять Хачанова бегать, – цитируют Рууда-старшего норвежские СМИ.

Добавим, что победитель предстоящей встречи сыграет в финале турнира либо с испанцем Карлосом Алькарасом, либо с представителем США Фрэнсисом Тиафо.