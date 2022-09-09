Рууд перед матчем с Хачановым: Мы немного похожи

Норвежский теннисист Каспер Рууд поделился ожиданиями от полуфинального поединка US Open с Кареном Хачановым.

«У того, кто сумеет наиболее агрессивно бить с форхенда и заставить соперника двигаться, будет больше шансов на победу. Мы немного похожи, хотя он несколько крупнее меня. Ему нравится подавать и бить справа», - приводит слова спортсмена норвежская пресса.

Напомним, встреча состоится 9 сентября. Начало в 22.00 по московскому времени. В другом полуфинале сыграют Карлос Алькарас и Фрэнсис Тиафо.

Действующим победителем турнира является Даниил Медведев.