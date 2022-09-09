Жабер поделилась мыслями по поводу финального матча US Open-2022 со Швентек

Теннисистка из Туниса Онс Жабер высказалась о финальном матче Открытого чемпионата США с представительницей Польши Игой Швентек.

Отметим, что очная встреча спортсменок состоится 10 сентября. Начало – в 23:00 мск.

– Я уже больше понимаю, что прошла в финал. На Уимблдоне казалось, что все это сон, я не могла поверить. Возможно, теперь я лучше понимаю, что делать в финале. Знаю, что будет очень сложно, но сейчас нужно показать максимум. Я чувствую, что лучше готова взять титул. Выложусь по полной, – цитирует Жабер пресс-служба WTA.

Добавим, что в данный момент Жабер является пятой ракеткой мира. В этом году 28-летняя спортсменка выходила в финал Уимблдона, где уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (6:3, 2:6, 2:6).