Алькарас высказался о своем выходе в финал US Open-2022

Испанский теннисист Карлос Алькарас подвел итоги полуфинального матча Открытого чемпионата США, в котором он одержал победу над американцем Фрэнсисом Тиафо.

Отметим, что четвертая ракетка мира обыграл своего соперника, занимающего 26-е место в рейтинге ATP, по итогам пяти сетов – 6:7 (6:8), 6:3, 6:1, 6:7 (5:7), 6:3.

– Это было невероятно. Думаю, я отлично сыграл с Фрэнсисом, который демонстрирует что-то невероятное в эти две недели. Быть в финале – прекрасное чувство, у тебя есть возможность выиграть главный матч. Да, я немного устал, но чувствую себя хорошо. Я просто очень счастлив, – сказал Алькарас во время пресс-конференции.

Добавим, что соперником Алькараса в финале турнира станет Каспер Рууд из Норвегии, ранее обыгравший россиянина Карена Хачанова со счетом 7:6 (7:5), 6:2, 5:7, 6:2. Очная встреча спортсменов состоится 11 сентября в 23:00 мск.