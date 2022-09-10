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Хачанов заявил, что горд своим выходом в полуфинал US Open-2022

Россиянин остановился в шаге от финала турнира.
10 сентября 2022 10:29
автор: Владислав Корегин

Российский теннисист Карен Хачанов поделился эмоциями от своих результатов на Открытом чемпионате США-2022.

Отметим, что 26-летний спортсмен дошел до полуфинальной стадии, где уступил представителю Норвегии Касперу Рууду со счетом 6:7 (5:7), 2:6, 7:5, 2:6. Ранее стало известно, что по итогам турнира россиянин войдет в топ-20 рейтинга ATP.

– Оглядываясь назад, скажу, что у меня на турнире были действительно большие, отличные матчи. Две пятисетовые игры…Я действительно горжусь тем, что дошел до полуфинала US Open и был очень близок к финалу. Я думал о трофее, мечтал его поднять, – приводит слова Хачанова пресс-служба US Open.

Добавим, что ранее на US Open Хачанов обыграл американца Дениса Кудлу, бразильца Тьяго Монтейро, представителя Великобритании Джека Дрейпера, испанца Пабло Карреньо-Бусту и австралийца Ника Кирьоса.

Всего за турнир Карен заработал 705 тысяч долларов в качестве призовых.

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