Алькарас стал победителем US Open, обыграв в финале Рууда

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем US Open.
В финале турнира 19-летний спортсмен обыграл норвежца Каспера Рууда. Встреча продолжалась три часа 20 минут и завершилась со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3 в пользу испанца.
Алькарас 14 раз подавал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 11. На счету его соперника четыре эйса, две результативные ошибки и три реализованных брейка из десяти.
Таким образом, Алькарас станет первой ракеткой мира по итогам турнира, обойдя россиянина Даниила Медведева.
источник: «Советский спорт»