Алькарас стал победителем US Open, обыграв в финале Рууда

Непобедимый Карпин уже третий, а «Спартак» — снова середняк. Как «Ростов» отгрузил четыре мяча обескровленным красно-белым

В 9-м туре РПЛ дончане дома победили красно-белых (4:2), набрали 19 очков и поднялись на третье место.