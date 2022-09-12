Алькарас заявил, что хочет быть похожим на Федерера, Надаля и Джоковича

Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о сравнении его с Новаком Джоковичем, Роджером Федерером, Рафаэлем Надалем.

«Очень сложно то, что делает «Большая тройка»: оставаться на вершине в течение 20 лет. Это то, что я ищу. Я не хочу сравнивать себя с ними, но я хочу быть похожим на них», - приводит слова спортсмена зарубежные СМИ.

Напомним, что накануне Алькарас победил на Открытом чемпионате США, впервые достигнув успеха на турнире «Большого шлема».

Кроме того, Карлос поднимется на первое место в рейтинге ATP.