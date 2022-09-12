Александрова одержала победу над украинкой Костюк и вышла во второй круг турнира в Словении

Российская теннисистка Екатерина Александрова удачно стартовала на турнире в Портороже (Словения), обыграв представительницу Украины Марту Костюк со счетом 7:6 (7:5), 5:7, 7:5.

Отметим, что очная встреча спортсменок продолжалась 2 часа 50 минут. Россиянка оформила две подачи навылет, допустила 14 двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 11. У ее соперницы семь эйсов, восемь двойных и семь реализованных брейков из 18.

Добавим, что во втором круге Александрова сыграет против еще одной теннисистки из Украины, а именно Леси Цуренко.