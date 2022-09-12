Потапова в двух сетах обыграла американку Лю в матче первого круга на турнире в Словении

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира в Портороже (Словения). В стартовой игре соревнований 45-я ракетка мира победила американку Клэр Лю со счетом 6:4, 7:6 (7:5).

Отметим, что очная встреча спортсменок продолжалась 2 часа 3 минуты. Статистика эйсов – 4-2 в пользу представительницы США. При этом американка допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. У россиянки четыре двойные и шесть реализованных брейков из девяти.

Добавим, что в следующем раунде Потапова сыграет либо с хорваткой Донной Векич, либо с Диан Парри из Франции.