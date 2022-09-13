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Долги WTA достигли десятков миллионов долларов, руководство срочно ищет спонсоров

Перед организацией маячит перспектива крупного контракта.
13 сентября 2022 13:33
автор: Александр Шульгин

Долги WTA достигли десятков миллионов долларов, сообщает британская пресса.

По информации источника, руководитель организации Стив Саймон надеется подписать крупный контракт с фондом CVC, который ранее помогал «Формуле-1». Между WTA и CVC планируется контракт на 150 миллионов долларов за счет продажи фонду 20% акций ассоциации.

Однако потенциальный спонсор поставил условие, чтобы размеры призовых у теннисисток сравнялись с мужчинами.

Напомним, в последнее время руководство WTA запомнилось несколькими смелыми решениями: именно Саймон решил временно не проводить турниры в Китае из-за скандальной ситуации с местной теннисисткой Пэн Шуай и ее проблем с властями страны, а затем WTA стала первой, кто принял решение не начислять спортсменам рейтинговых очков за выступление на Уимблдоне из-за отстранения организаторами турнира россиян и белорусов.

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