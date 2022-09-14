Александрова проиграла украинке Цуренко в матче второго круга на турнире в Словении

Российская теннисистка Екатерина Александрова завершила свои выступления на турнире в Портороже (Словения), уступив представительнице Украины Лесе Цуренко в матче второго круга.

Отметим, что игра продолжалась 2 часа 28 минут и завершилась победой украинки со счетом 7:5, 7:6 (7:5).

В прошедшей встрече Александрова, занимающая 24-е место в рейтинге WTA, оформила один эйс, допустила восемь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 13. У ее соперницы ни одного подачи навылет, восемь двойных и шесть реализованных брейков из 13.

В четвертьфинале Цуренко сыграет либо с Еленой Рыбакиной из Казахстана, либо с чешкой Терезой Мартинцевой.