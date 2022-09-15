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Потапова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Словении, уступив француженке Парри

Россиянка проиграла своей сопернице по итогам двух сетов – 7:6 (7:2), 6:4.
15 сентября 2022 14:24
автор: Владислав Корегин

Российская теннисистка Анастасия Потапова потерпела поражение от представительницы Франции Диан Парри в матче второго круга на турнире в Портороже (Словения).

Отметим, что игра между спортсменками продолжалась 1 час 53 минут и завершилась победой Парри со счетом 7:6 (7:2), 6:4.

Статистика эйсов – 3:0 в пользу француженки. При этом теннисистка допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету россиянки шесть двойных и четыре реализованных брейка из семи.

В четвертьфинале турнира Потапова сыграет либо с британкой Эммой Радукану, либо с Анной-Леной Фридзам из Германии.

источник: «Советский спорт»
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