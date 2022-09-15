Гасанова проиграла Суон в матче второго круга турнира в Ченнаи

Российская теннисистка Анастасия Гасанова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в индийском Ченнаи.

Она уступила во втором круге британке Кейти Суон со счетом 6:7 (5:7), 2:6. Продолжительность встречи составила два часа и 25 минут.

Гасанова ни разу не подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала все четыре брейк-пойнта.

На счету представительницы Великобритании - один эйс, пять двойных ошибок и реализовано пять брейк-пойнтов из семи.

В четвертьфинале Суон сыграет с канадкой Ребеккой Марино.