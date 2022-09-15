Надаль написал эмоциональный пост, посвященный завершению карьеры Федерера

Испанский теннисист Рафаэль Надаль отреагировал на информацию о том, что бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер завершит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдет в Лондоне в конце сентября.

«Это печальный день для меня лично и для спортсменов во всем мире. Было приятно, но также и честью делить все эти годы с тобой, прожито так много удивительных моментов на корте и за его пределами», - написал спортсмен в своих соцсетях.

Напомним, что Федерер является 20-кратным победителем турниров «Большого шлема». Роджер в последний раз он выходил на корт в июле прошлого года. Он принимал участие в Уимблдоне-2021.