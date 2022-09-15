«Спасибо за все, что ты сделал для нашего спорта!» Алькарас - о решении Федерера завершить карьеру

Испанский теннисист Карлос Алькасар отреагировал на информацию о том, что бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер завершит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдет в Лондоне в конце сентября.

«Роджер был одним из моих кумиров и источником вдохновения! Спасибо за все, что ты сделал для нашего спорта! Я все еще хочу поиграть с тобой! Желаю удачи во всем, что ждет тебя в дальнейшем!» - написал Алькарас в своих соцсетях.

Напомним, что Федерер является 20-кратным победителем турниров «Большого шлема». Роджер в последний раз он выходил на корт в июле прошлого года. Он принимал участие в Уимблдоне-2021.