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Касаткина сохранила за собой 11-е место в обновленном рейтинге WTA

Уроженка Тольятти все еще находится вне топ-10 лучших теннисисток мира.
19 сентября 2022 09:12
автор: Владислав Корегин

Россиянка Дарья Касаткина осталась на 11-м месте в обновленном рейтинге лучших теннисисток мира, который был опубликован в понедельник, 19 сентября.

Отметим, что на счету 25-летней спортсменки 2895 набранных очков. Ее соотечественницы, а именно Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова, также сохранили за собой свои позиции, расположившись на 13-й и 24-й строчках соответственно. Еще одна представительница России Людмила Самсонова опустилась на 30-е место.

Лидером рейтинга по-прежнему является Ига Швентек из Польши. Второй идет представительница Туниса Онс Жабер. Тройку лучших замкнула эстонка Анетт Контавейт.

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