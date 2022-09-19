Касаткина сохранила за собой 11-е место в обновленном рейтинге WTA

Россиянка Дарья Касаткина осталась на 11-м месте в обновленном рейтинге лучших теннисисток мира, который был опубликован в понедельник, 19 сентября.

Отметим, что на счету 25-летней спортсменки 2895 набранных очков. Ее соотечественницы, а именно Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова, также сохранили за собой свои позиции, расположившись на 13-й и 24-й строчках соответственно. Еще одна представительница России Людмила Самсонова опустилась на 30-е место.

Лидером рейтинга по-прежнему является Ига Швентек из Польши. Второй идет представительница Туниса Онс Жабер. Тройку лучших замкнула эстонка Анетт Контавейт.