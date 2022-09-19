Медведев остался четвертой ракеткой мира в рейтинге ATP

АТР обновила рейтинг теннисистов по результатам прошлой недели.

Отметим, что россиянин Даниил Медведев остался на четвертом месте, имея в своем активе 5065 набранных очков. По итогам US Open-2021 спортсмен лишился звания первой ракетки мира – в матче четвертого круга турнира он уступил австралийцу Нику Кирьосу.

Также добавим, что в десятке лучших не произошло никаких изменений. На первой строчке располагается испанец Карлос Алькарас, ставший победителем Открытого чемпионата США. Вторым идет норвежец Каспер Рууд, а тройку лучших замкнул Рафаэль Надаль из Испании.

Два представителя России, а именно Андрей Рублев и Карен Хачанов, сохранили за собой свои позиции, оставшись на 9-й и 18-й местах соответственно.