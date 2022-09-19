Алькарас не включил Медведева в новую «Большую тройку» в теннисе

Испанский теннисист Карлос Алькарас ответил на вопрос о том, кто в данный момент входит в новую «Большую тройку» вместе с ним в мужском туре.

Отметим, что недавно 19-летний спортсмен стал победителем Открытого чемпионата США. Этот результат позволил ему подняться на первое место в рейтинге ATP.

– «Большая тройка» вместе со мной? Отметил бы Янника Синнера и Александра Зверева. С Синнером будет очень приятное соперничество. Наши матчи стоит посмотреть для эмоций и публики. Мы такие же друзья, как Надаль и Федерер, – цитируют Алькараса испанские СМИ.

Добавим, что в нынешнюю «Большую тройку» включают представителя Швейцарии Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и Новака Джоковича из Сербии.