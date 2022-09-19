Карацев уступил Сонего на старте турнира в Метце

Российский теннисист Аслан Карацев уступил представителю Италии Лоренцо Сонего в первом круге турнира в Метце (Франция). Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу 65-й ракетки мира.

Карацев один раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из восьми.

На счету - Сонего четыре эйса, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в третий круг Сонего поборется с победителем матча Жиль Симон (Франция) - Давид Гоффен (Бельгия).