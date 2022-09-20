Россиянка Гасанова вышла во второй круг турнира в Сеуле, обыграв Шарму из Австралии

Российская теннисистка Анастасия Гасанова успешно преодолела барьер первого круга на турнире в Сеуле (Южная Корея), одержав победу над представительницей Австралии Астрой Шармой со счетом 7:5, 7:5.

Отметим, что очная встреча спортсменок продолжалась 1 час 56 минут. Гасанова, занимающая 141-е место в рейтинге WTA, не оформила ни одного эйса, допустила четыре двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. У ее соперницы три подачи навылет, три двойных и два реализованных брейка из семи.

Добавим, что во втором круге Гасанова сыграет либо с латвийкой Еленой Остапенко, либо с Бо Ен Чон из Южной Кореи.