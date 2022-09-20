«Это реальность навсегда». Медведев - о потере статуса первой ракетки мира

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал потерю звание первой ракетки мира.

Напомним, что 26-летний спортсмен на данный момент занимает четвертое место в рейтинге ATP.

«Быть номером один в мире — это как выиграть турнир «Большого шлема». Это то, что никто не может отнять это у тебя. Я выиграл Открытый чемпионат США, трофей находится в моем доме, и останется там навсегда, если только кто-нибудь не украдет. Также и в случае со званием первой ракетки мира. Я это сделал, и это реальность навсегда», — цитирует Медведева зарубежное СМИ.

Добавим, что Даниил возглавил рейтинг 28 февраля. Всего на первой строчке он продержался 13 недель.