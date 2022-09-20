СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Это реальность навсегда». Медведев - о потере статуса первой ракетки мира

Лидером рейтинга является испанец Карлос Алькарас.
20 сентября 2022 16:51
автор: Александр Поволоцкий

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал потерю звание первой ракетки мира.

Напомним, что 26-летний спортсмен на данный момент занимает четвертое место в рейтинге ATP.

«Быть номером один в мире — это как выиграть турнир «Большого шлема». Это то, что никто не может отнять это у тебя. Я выиграл Открытый чемпионат США, трофей находится в моем доме, и останется там навсегда, если только кто-нибудь не украдет. Также и в случае со званием первой ракетки мира. Я это сделал, и это реальность навсегда», — цитирует Медведева зарубежное СМИ.

Добавим, что Даниил возглавил рейтинг 28 февраля. Всего на первой строчке он продержался 13 недель.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Даниил Медведев: Алькарас показывает невероятный уровень тенниса
Испанец стал первым теннисистом в истории, который стал первой ракеткой мира до 20-летия.
20.09.2022 17:02
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
«Это реальность навсегда». Медведев - о потере статуса первой ракетки мира
Лидером рейтинга является испанец Карлос Алькарас.
20.09.2022 16:51
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Россиянка Гасанова вышла во второй круг турнира в Сеуле, обыграв Шарму из Австралии
Теннисистка из России победила свою соперницу в двух сетах - 7:5, 7:5.
20.09.2022 11:13
Теннис
автор: Владислав Корегин
Карацев уступил Сонего на старте турнира в Метце
Встреча продолжалась 1 час 56 минут.
19.09.2022 23:35
Теннис
Агент Федерера заявил, что никто не сможет превзойти Роджера по величию
Накануне теннисист объявил о завершении карьеры.
19.09.2022 21:12
Теннис
Алькарас не включил Медведева в новую «Большую тройку» в теннисе
Ранее испанец завоевал титул US Open.
19.09.2022 15:42
Теннис
автор: Владислав Корегин
Медведев остался четвертой ракеткой мира в рейтинге ATP
На счету российского теннисиста 5065 очков.
19.09.2022 09:58
Теннис
автор: Владислав Корегин
Касаткина сохранила за собой 11-е место в обновленном рейтинге WTA
Уроженка Тольятти все еще находится вне топ-10 лучших теннисисток мира.
19.09.2022 09:12
Теннис
автор: Владислав Корегин
Синякова победила Рыбакину в финале турнира в Портороже
Встреча продолжалась 3 часа 1 минуту.
18.09.2022 22:40
Теннис
Джокович – Федереру: Ты доказал всему миру, что значит достигать совершенства
Легендарный швейцарец завершит карьеру после Кубка Лэйвера.
16.09.2022 16:53
Теннис
автор: Артур Гичунцев
Клад на сто сорок миллионов! За медали чемпионата России фигуристам заплатят как за чемпионат мира
Объявленные суммы призовых на новый сезон, который наша «фигурка» начинает в изоляции из-за санкций, поражают воображение. Теперь заработки призеров внутренних российских соревнований будут вполне сравнимы с крупнейшими международными турнирами.
Свершилось: Месси обошел Роналду по голам с игры! Главные цифры футбольного уик-энда
Статистические итоги очередных туров национальных чемпионатов.
Похоже, «Зенит» решил играть одними иностранцами. Зачем Малком и Клаудиньо оформляют российские паспорта
Бразильцы Малком и Клаудиньо захотели получить российское гражданство. Новость неожиданная, но ее уже подтвердили в «Зените».
Даешь финал Трусова — Валиева! Что нового в фигурном катании
Несмотря на санкции, у российских фигуристов в новом сезоне будет много соревнований: кроме национального чемпионата и этапов Кубка страны, переименованного в Гран-при, планируются еще несколько турниров экспериментального, коммерческого формата.
Покажем, что сборная жива! Доедет ли до Бишкека команда Карпина?
Чемпионат страны встал на паузу, и нам впервые за несколько месяцев предстоит вспомнить уже забытые слова – игра сборной России.
Место Кокорина в «Спартаке» пусто не бывает. Обзор футбольных мемов
Главные новости футбольного уик-энда в картинках и видосиках.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 19.09.2022: на кону 4 150 000 рублей!
19 сентября 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Братья НеГазоли и американец из Казани. Как Испания выиграла Евробаскет командой без звезд
В Берлине завершился чемпионат Европы: в финальном матче испанские баскетболисты победили сборную Франции – 88:76.
«Никто не из руководства не давил на меня из-за моего имени». Педриньо — после поражения «Локомотива» от «Спартака»
Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл (Педриньо) после матча 10-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1) еще раз прокомментировал историю со своим именем на футболке.
«Бальде написал сообщение и извинился». Наиль Умяров — после победы «Спартака» над «Локомотивом»
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров подвел итоги матча 10-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:0).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика