Даниил Медведев: Алькарас показывает невероятный уровень тенниса

Российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на лидерство Карлоса Алькараса в рейтинге ATP.

Напомним, что 19-летний испанец стал перво ракеткой мира после победы на Открытом чемпионате США.

«Он самая молодая первая ракетка мира за всю историю, и это говорит о многом. То, что он делал с самого начала своей карьеры, — это просто невероятно. Ему всего лишь 19 лет. Он показывает невероятный уровень тенниса», - цитирует Медведева зарубежное СМИ.

Добавим, что предыдущим лидером рейтинга был Даниил. Он продержался на первой строчке 13 недель, а сейчас опустился на четвертое место.