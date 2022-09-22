Россиянка Блинкова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Сеуле, проиграв Сун из Швейцарии

Российская теннисистка Анна Блинкова потерпела поражение от представительницы Швейцарии Лулу Сун в матче второго круга турнира в Сеуле.

Отметим, что очная встреча спортсменок продолжалась 1 час 52 минуты и завершилась победой 340-й ракетки мира со счетом 6:4, 7:6 (8:6).

В прошедшей игре россиянка оформила три эйса, допустила четыре двойных ошибки и реализовала два брейк-пойнта из десяти. У ее соперницы четыре подачи навылет, пять двойных и три реализованных брейка из семи.

Добавим, что в четвертьфинале Сун сыграет с другой теннисисткой из России, а именно Екатериной Александровой.