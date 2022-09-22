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Самсонова одержала победу над китаянкой Ван и стала четвертьфиналисткой турнира в Токио

Следующей соперницей россиянки станет представительница Испании Гарбинье Мугуруса.
22 сентября 2022 10:27
автор: Владислав Корегин

Российская теннисистка Людмила Самсонова успешно преодолела барьер второго круга турнира в Токио, обыграв Синьюй Ван из Китая со счетом 7:6 (7:5), 6:3.

Отметим, что матч продлился 1 час 42 минуты. Статистика эйсов – 13:3 в пользу Самсоновой, занимающей 30-е место в рейтинге WTA. При этом россиянка допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти. У ее соперницы две двойных и один реализованный брейк из двух.

Добавим, что в четвертьфинале Самсонова сыграет против Гарбинье Мугурусы из Испании.

источник: «Советский спорт»
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