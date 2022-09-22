Федерер сыграет в паре с Надалем в последнем матче за карьеру

Швейцарский теннисист Роджер Федерер анонсировал проведение заключительного матча в карьере.

Им станет игра на Кубке Лэйвера в парном разряде. Федерер в паре с испанцем Рафаэлем Надалем сыграет против американцев Джека Сока и Фрэнсиса Тиафо. Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени 23 сентября.

Напомним, за всю карьеру Роджер Федерер завоевал 103 титула ATP. Швейцарский теннисист восемь раз выигрывал Уимблдонский турнир, шесть раз побеждал на Australian Open, пять – на US Open, и один – на «Ролан Гаррос».

К слову, Федерер не выходил на корт с 2021 года. Его последним турниром станет Кубок Лэйвера, который пройдет в конце сентября.