Федерер выложил совместный снимок с Надалем, Джоковичем и Марреем

Швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал совместную фотографию с испанцем Рафаэлем Надалем, британцем Энди Марреем и сербом Новаком Джоковичем.

«Иду на ужин со своими друзьями», - написал Федерер в соцсети.

Напомним, за всю карьеру Роджер Федерер завоевал 103 титула ATP. Швейцарский теннисист восемь раз выигрывал Уимблдонский турнир, шесть раз побеждал на Australian Open, пять – на US Open, и один – на «Ролан Гаррос».

К слову, Федерер не выходил на корт с 2021 года. Его последним турниром станет Кубок Лэйвера, который пройдет в конце сентября.