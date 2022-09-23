Кудерметова стала полуфиналисткой турнира в Токио

Теннисистка из России Вероника Кудерметова успешно преодолела четвертьфинальную стадию турнира в Токио, обыграв бразильянку Беатрис Хаддад-Майя со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 6:1.

Отметим, что очная встреча спортсменок продолжалась 3 часа 18 минут. Кудерметова, занимающая 13-е место в рейтинге WTA, оформила 11 эйсов, допустила четыре двойных ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 15. У ее соперницы шесть подач навылет, восемь двойных и три реализованных брека из десяти.

Добавим, что в полуфинале турнира Кудерметова встретится с победительницей пары Синвэнь Жен (Китай) – Клэр Лью (США).