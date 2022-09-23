Самсонова победила Мугурусу в четвертьфинале турнира в Токио

Завершился четвертьфинальный матч турнира в Токио между россиянкой Людмилой Самсоновой и Гарбинье Мугурусой из Испании. Уроженка Мурманской области одержала победу со счетом 6:4, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 23 минут. В прошедшей встрече Самсонова два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. У испанки четыре эйса, две двойных и два реализованных брейка из двух.

В полуфинале турнира представительница России сыграет против китаянки Шуай Чжан.