Бублик победил Рамоса-Виньоласа во втором круге турнира в Базеле

Казахстанский теннисист Александр Бублик в двух сетах оказался сильнее представителя Испании Альберта Рамоса-Виньоласа во втором круге турнира в Базеле. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу 38-й ракетки мира.

Бублик 10 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми.

На счету Рамоса-Виньоласа - три двойные ошибки и не реализовано два брейк-пойнта.

За выход в четвертый круг Бублик сразится с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) - Миомир Кецманович (Сербия).