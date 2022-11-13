За Рууда на трибунах болеют его бабушки, норвежец выделил им места в ложе

Норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал, что пригласил в Турин обеих своих бабушек, чтобы они смогли понаблюдать за его игрой на итоговом турнире АТР вживую.

«Я думаю, что каждое место в моей ложе раньше было занято семьей и моей командой. В этом году в моем окружении будут два новых, специальных гостя: мои бабушки. Иногда они немного расстраиваются из-за того, что я не слишком часто их приглашаю. Они замечательные, но, как и все бабушки, временами они могут вести себя иначе (смеется). Но, конечно, я люблю их, и им приятно быть здесь впервые», - приводит слова спортсмена пресс-служба АТР.

Напомним, в первом матче группового этапа Рууд обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:4.