Медведев победил Миллмана во втором круге Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open-2023. В матче второго круга он обыграл австралийца Джон Миллмана.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2, 6:2 в пользу россиянина. Теннисисты провели на корте 2 часа 19 минут.

По ходу матча Медведев сделал 10 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал 8 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника одна двойная ошибка, 3 из 7 реализованных брейк-пойнта и ни одного эйса.

В матче третьего круга Медведев встретится с победителем игры между американцем Себастьяном Кордой и японцем Йосуке Ватануки.