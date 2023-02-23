Медведев сыграет с Оже-Альяссимом в полуфинале турнира в Дохе

Девятая ракетка мира, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим станет соперником россиянина Даниила Медведева в полуфинале турнира в Дохе с призовым фондом более 1,3 млн. долларов.

В четвертьфинале он обыграл испанца Алехандро Давидовича-Фокину со счетом 6:4, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 1 час 48 минут.

Оже-Альяссим восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету испанца два эйса, ни одной двойной ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.