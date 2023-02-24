«Легенда»: Медведев сделал заявление перед финалом с Марреем

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от финального матча турнира в Дохе, в котором ему предстоит сыграть с американцем Энди Марреем.

«Это невероятно, что Маррей сделал на этой неделе. Как только кто-то зарабатывает матчбол, именно в этот момент начинается матч. Так что завтра я должен быть на высоте от первого до последнего очка, чтобы попытаться победить его.

Энди - легенда. Я чувствую, что он играет все лучше и лучше, не только здесь, но и в целом. Это удивительно видеть. Он сражается. Сегодня было просто невероятно, как он победил, так что я действительно рад встретиться с ним завтра», - приводит слова россиянина пресс-служба АТР.

Напомним, Медведев в полуфинале обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима.

Встреча продолжалась один час 57 минут и завершилась со счетом 6:4, 7:6 (9:7) в пользу россиянина, который шесть раз подавал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи.