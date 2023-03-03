Медведев обыграл Джоковича и вышел в финал турнира в Дубае, в котором сыграет с Рублевым

В полуфинальном поединке турнира АТР в Дубае Даниил Медведев нанес поражение Новаку Джоковичу и вышел в финал, в котором сыграет с Андреем Рублевым.

Встреча продолжалась один час 36 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиянина, который восемь раз подавал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырех.

На счету Джоковича пять эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк при одной попытке.

Ранее в первом полуфинале Рублев обыграл Зверева.