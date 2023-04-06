Касаткина обыграла Перу и вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

В 1/8 финала турнира WTA в Чарльстоне российская теннисистка Дарья Касаткина нанесла поражение представительнице США Бернарде Пере и вышла в следующую стадию соревнований.

Встреча продолжалась один час и 33 минуты и завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу россиянки, которая три раза подавала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти.

На счету ее соперницы один эйс, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейка из восьми.

В 1/4 финала Касаткина сыграет с победительницей пары Магда Линетт (Польша) - Мэдисон Киз (США).