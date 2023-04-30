ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Калинская проиграла Мартич и выбыла из борьбы на турнире в Мадриде

Россиянка уступила своей сопернице в трех сетах.
Калинская проиграла Мартич и выбыла из борьбы на турнире в Мадриде
30 апреля 2023 20:07
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в четвертый круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде с призовым фондом более 7,7 млн евро.

В матче третьего круга она уступила хорватке Петре Мартич со счетом 3:6, 6:4, 3:6. Матч продолжался 2 часа 4 минуты.

На счету Мартич пять эйсов, одна двойная ошибка, она реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. У Калинской один эйс, три двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнтов из 5.

В следующем круге Мартич встретится с победительницей матча между чешкой Барборой Крейчиковой и представительницей Китая Ван Синьюй.

источник: «Советский спорт»
Калинская проиграла Мартич и выбыла из борьбы на турнире в Мадриде
Калинская проиграла Мартич и выбыла из борьбы на турнире в Мадриде
Россиянка уступила своей сопернице в трех сетах.
30.04.2023 20:07
Теннис
автор: Александр Евграфов
Баутиста-Агут обвинил Хачанова в нечестной игре после поражения на турнире в Мадриде 
Баутиста-Агут обвинил Хачанова в нечестной игре после поражения на турнире в Мадриде 
Испанский спортсмен считает, что россиянин намеренно проигнорировал ошибку судьи. 
30.04.2023 18:52
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Кудерметова вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде, где встретится с Касаткиной 
В третьем круге 26-летняя спортсменка одолела россиянку Анастасию Потапову. 
30.04.2023 17:35
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Рублев нанес поражение Нисиоке и сыграет с Хачановым в матче четвертого круга турнира в Мадриде
Рублев нанес поражение Нисиоке и сыграет с Хачановым в матче четвертого круга турнира в Мадриде
Матч длился 1 час и 25 минут.
30.04.2023 15:21
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Хачанов победил Баутиста-Агута и вышел в четвертый круг турнира в Мадриде
Хачанов победил Баутиста-Агута и вышел в четвертый круг турнира в Мадриде
Россиянин может сыграть с соотечественником в следующем матче.
30.04.2023 15:07
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Касаткина вышла в четвертый круг турнира в Мадриде, обыграв Цуренко
Касаткина вышла в четвертый круг турнира в Мадриде, обыграв Цуренко
Соперница россиянки занимает 77-е место в мировом рейтинге.
30.04.2023 13:43
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Мирра Андреева: давление будет на Соболенко, это ей играть с 16-летней девочкой
Россиянка установила рекорд WTA.
30.04.2023 11:45
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Павлюченкова в паре с Рыбакиной снялись с турнира в Мадриде 
Причины отказа спортсменок от участия в соревновании не сообщаются. 
29.04.2023 20:11
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Сизикова в паре с Калашниковой пробились во второй крут турнира в Мадриде
Теннисистки провели на корте 1 час и 27 минут.
29.04.2023 19:15
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Андреева победила Линетт и вышла в четвертый круг турнира в Мадриде
Российская теннисистка отдала лишь шесть геймов в двух сетах.
29.04.2023 18:18
Теннис
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика