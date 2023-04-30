Калинская проиграла Мартич и выбыла из борьбы на турнире в Мадриде

Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в четвертый круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде с призовым фондом более 7,7 млн евро.

В матче третьего круга она уступила хорватке Петре Мартич со счетом 3:6, 6:4, 3:6. Матч продолжался 2 часа 4 минуты.

На счету Мартич пять эйсов, одна двойная ошибка, она реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. У Калинской один эйс, три двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнтов из 5.

В следующем круге Мартич встретится с победительницей матча между чешкой Барборой Крейчиковой и представительницей Китая Ван Синьюй.