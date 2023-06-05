ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Российская теннисистка Варвара Грачёва стала гражданкой Франции

Сегодня, 5 июня, теннисистке прислали официальное письмо, подтверждающее натурализацию.
Российская теннисистка Варвара Грачёва стала гражданкой Франции
05 июня 2023 20:39
автор: Артур Гичунцев
автор фото: Getty Images

Уроженка Москвы Варвара Грачёва получила французское гражданство. Об этом пишет авторитетное издание L’Equipe.

По данным газеты, сегодня, 5 июня, теннисистке прислали официальное письмо, подтверждающее натурализацию.

Напомним, Грачева прожила во Франции 7 лет. Россиянка успешно сдала тесты по французскому языку и получила право оформить паспорт этой страны.

Добавим, что спортсменка пока не выигрывала турниров на уровне WTA: она доходила до третьего круга на US Open (дважды), Australian Open и «Ролан Гаррос» (дважды).

источник: «Советский спорт»
Российская теннисистка Варвара Грачёва стала гражданкой Франции
Российская теннисистка Варвара Грачёва стала гражданкой Франции
Сегодня, 5 июня, теннисистке прислали официальное письмо, подтверждающее натурализацию.
05.06.2023 20:39
Теннис
автор: Артур Гичунцев
Руне в пяти сетах победил Черундоло и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Встреча продлилась более 4 часов.
05.06.2023 20:27
Теннис
автор: Максим Скороходов
Гауфф обыграла Шмидлову и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Встреча прошла на корте Филиппа Шатрье.
05.06.2023 19:02
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Тарпищев считает, что у Хачанова мало шансов в матче против Джоковича на «Ролан Гаррос»
Тарпищев считает, что у Хачанова мало шансов в матче против Джоковича на «Ролан Гаррос»
Соперники сойдутся на стадии 1/4 финала турнира.
05.06.2023 18:36
Теннис
автор: Степан Шереметьев
Хаддад-Майя вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», победив в самом долгом матче сезона
Игра продолжалась почти четыре часа.
05.06.2023 16:58
Теннис
автор: Александр Евграфов
Кудерметова в паре с Самсоновой пробилась в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
В матче третьего круга парного турнира россиянки оказались сильнее бельгийской теннисистки Элизы Мертенс и австралийки Сторм Хантер.
05.06.2023 16:24
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Касаткина высказалась о реакции трибун после поражения от украинки Свитолиной на «Ролан Гаррос» 
Девятая ракетка мира уступила оппонентке со счетом 4:6, 6:7 (5:7). 
05.06.2023 12:16
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Соболенко обыграла Стивенс и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Белоруска уверенно идет к титулу.
04.06.2023 23:29
Теннис
автор: Александр Шульгин
Циципас вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», победив Офнера
Без «баранки» не обошлось.
04.06.2023 22:16
Теннис
автор: Максим Скороходов
Павлюченкова о победе над Мертенс: я была безумно рада туалетной паузе
Россиянка пробилась в 1/4 финала «Ролан Гаррос».
04.06.2023 22:12
Теннис
автор: Александр Шульгин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.