Российская теннисистка Варвара Грачёва стала гражданкой Франции

Уроженка Москвы Варвара Грачёва получила французское гражданство. Об этом пишет авторитетное издание L’Equipe.

По данным газеты, сегодня, 5 июня, теннисистке прислали официальное письмо, подтверждающее натурализацию.

Напомним, Грачева прожила во Франции 7 лет. Россиянка успешно сдала тесты по французскому языку и получила право оформить паспорт этой страны.

Добавим, что спортсменка пока не выигрывала турниров на уровне WTA: она доходила до третьего круга на US Open (дважды), Australian Open и «Ролан Гаррос» (дважды).