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Французского теннисиста Пуя обокрали, пока он играл на «Ролан Гаррос»

Еще и не выиграл.
Французского теннисиста Пуя обокрали, пока он играл на «Ролан Гаррос»
06 июня 2023 16:49
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

Французского теннисиста Люка Пуя обокрали, пока он играл на «Ролан Гаррос», сообщает Le Figaro.

По данным источника, из дома спортсмена украли драгоценности и другие вещи на сумму около 600 тысяч рублей.

Во время совершения преступления Пуй уступил в первом туре Открытого чемпионата Франции в миксте, Люк играл вместе с соотечественницей Хлоэ Паке и проиграл канадке Габриэле Дабровски и американцу Натаниэлю Ламмонсу (7:6, 2:6, 8:10).

Французская прокуратура подтвердила открытие дела по факту кражи со взломом.

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источник: Le Figaro
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