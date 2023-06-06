Французского теннисиста Пуя обокрали, пока он играл на «Ролан Гаррос»

Французского теннисиста Люка Пуя обокрали, пока он играл на «Ролан Гаррос», сообщает Le Figaro.

По данным источника, из дома спортсмена украли драгоценности и другие вещи на сумму около 600 тысяч рублей.

Во время совершения преступления Пуй уступил в первом туре Открытого чемпионата Франции в миксте, Люк играл вместе с соотечественницей Хлоэ Паке и проиграл канадке Габриэле Дабровски и американцу Натаниэлю Ламмонсу (7:6, 2:6, 8:10).

Французская прокуратура подтвердила открытие дела по факту кражи со взломом.

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