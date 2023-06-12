Директор «Ролан Гаррос» Моресмо ответила на обвинения Додига

Организаторы Открытого чемпионата Франции ответили на обвинения чемпиона в парном разряде второго в сезоне турнира «Большого шлема» Ивана Додига в несправедливом отношении.

«Было предоставлено 19 отелей в радиусе пяти километров. Любой мог заказать транспорт, если живет в этой зоне. Иван же поселился в другом департаменте, к востоку от Парижа. Мы предлагали ему сменить отель, - цитирует INews слова директора турнира, бывшую первую ракетку мира Амели Моресмо.

Ранее Додиг обвинил организаторов в провале из-за того, что вынужден был две недели, пока шел турнир, приезжать на корты на такси за свой счет. Подчас приходилось до 40 минут ждать машину, и из-за этого хорватский теннисист опаздывал на разминку.

Хорватский теннисист в паре с американцем Остином Крайчеком стал победителем «Ролан Гаррос», записав на свой счет седьмую победу в турнирах Большого шлема в карьере.