Сафиуллин проиграл Харрису во втором круге турнира в Мальорке

Российский теннисист Роман Сафиуллин в матче второго круга турнира в Мальорке проиграл южноамериканцу Ллойду Харрису со счетом 6:7 (5:7), 3:6.

По ходу матче Сафиуллин шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибки и не реализовал ни одного из четырех брейк-поинтов.

Его соперник напротив использовал единственную возможность сделать брейк, также на его счету 25 эйсов и две двойные.

Харрис вышел в четвертьфинал, где может сыграет с другим россиянином Павлом Котовым, если он пройдет испанца Алехандро Давидовича-Фокину.