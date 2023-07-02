Чесноков высказался о шансах российских теннисисток выиграть предстоящий Уимблдон 

Победитель семи турниров ATP, бывший советский и российский теннисист Андрей Чесноков поделился мнением по поводу того, кто является фаворитом женского Уимблдонского турнира-2023.

«К фавориткам турнира, помимо Свентек, Соболенко и Рыбакиной, я бы закинул еще Онс Жабер. Что касается наших девушек, не думаю, что кто-либо из них возьмет титул. Если кто-то дойдет до полуфинала, будет хорошо. Если в финал, уже супер-пупер хорошо. Кудерметова, Александрова, даже Самсонова неплохо играют на траве, умеют играть. Мирра Андреева может посоперничать с любым игроком, но она еще не созрела, чтобы показать что-то выдающееся», – приводит слова 57-летнего спортсмена «Спорт-Экспресс».

Добавим, что основной этап Уимблдона 2023 года стартует 3 июля и продлится до 16 числа. В женских соревнованиях в Лондоне примут участие девять российских теннисисток: Дарья Касаткина, Камила Рахимова, Людмила Самсонова, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Маргарита Бетова, Мирра Андреева, Екатерина Александрова и Анна Блинкова.