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Джокович признался, что нервничал перед матчем с Педро Качином

Встреча завершилась победой Новака в трёх сетах.
03 июля 2023 23:55
автор: Александр Кожевников

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович сообщил, что нервничал перед первым матчем на Уимблдоне-2023.

«Нервы всегда подводят. Когда ты играешь перед полным стадионом на одном из самых важных турниров в мире да, нервы подводят. Каким бы опытным я ни был, всё равно чувствуется, что нервничаю.

Я не помню, когда в последний раз я был абсолютно спокойным. Нервы это нормально. Важнее умение адаптироваться», приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.

источник: ATP
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