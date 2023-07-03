Джокович признался, что нервничал перед матчем с Педро Качином

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович сообщил, что нервничал перед первым матчем на Уимблдоне-2023.

«Нервы всегда подводят. Когда ты играешь перед полным стадионом на одном из самых важных турниров в мире — да, нервы подводят. Каким бы опытным я ни был, всё равно чувствуется, что нервничаю.

Я не помню, когда в последний раз я был абсолютно спокойным. Нервы — это нормально. Важнее умение адаптироваться», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.