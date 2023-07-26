Шевченко проиграл Чеккинато на старте турнира в Умаге

Российский теннисист Александр Шевченко не смог преодолеть барьер первого круга турнира в хорватской Умаге, уступив итальянцу Марко Чеккинато.

Матч длился 2 часа и 43 минуты и завершился поражением 22-летнего спортсмена со счетом 6:4, 6:7 (0:7), 3:6.

Отметим, что Александр трижды подал навылет, допустил четыре двойных и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету представителя Италии один эйс, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Чеккинато сыграет во втором круге с соотечественником Лоренцом Сонего.