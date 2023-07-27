Шнайдер победила Перу и стала полуфиналисткой турнира в Гамбурге

Россиянка Диана Шнайдер победила американку Бернарду Перу и вышла в полуфинал теннисного турнира в Гамбурге, призовой фонд которого превышает 225 тысяч евро.

Четвертьфинальный матч, который продолжался 1 час 46 минут, завершился со счетом 6:1, 2:6, 6:4 в пользу россиянки.

Пера четырежды подала навылет и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов, у Шнайдер один эйс, 4 реализованных брейк-пойнта из 12. Обе теннисистки сделали по три двойные ошибки.

За выход в финал Шнайдер сыграет с немкой Номой Ноа-Акугуэ.