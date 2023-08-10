Соболенко одержала победу над Мартич и вышла в 3-й круг турнира в Монреале

Подошёл к концу матч 2-го круга турнира в Монреале, в котором белорусская теннисистка Арина Соболенко встретилась с представительницей Хорватии Петрой Мартич.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:5) в пользу второй ракетки мира. Спортсменки провели на корте 1 час и 58 минут.

В прошедшей игре Соболенко оформила 13 эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести. У ее соперницы две подачи навылет, две двойных и два реализованных брейка из шести.

В следующем круге Соболенко сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой.