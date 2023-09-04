Российская теннисистка перешла в сборную Франции: «Я шокирована в хорошем смысле слова»

14-летняя российская теннисистка Ксения Ефремова высказалась о получении спортивного гражданства Франции.

«Когда я получила уведомление о получении гражданства, была рада, удивлена, шокирована одновременно в хорошем смысле этого слова. Это многое меняет, это практически новая карьера. Я уверена, что получу колоссальную поддержку», — приводит слова Ефремовой Tennis Majors.

Добавим, сейчас Ефремова располагается на втором месте в рейтинге Tennis Europe (возрастная группа - не старше 14 лет). Как сообщают различные СМИ, ее переход контролировал лично президент Федерации тенниса Франции Жиль Мореттон.