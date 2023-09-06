Дзюба за сутки оплатил 14 из 17 штрафов за превышение скорости

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба решил оплатить штрафы за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным источника, после публикации новости о 17 штрафах футболист погасил 14 из них.

«Теперь на нём висят лишь три штрафа за превышение скорости (от 40 до 60 км/ч) на шесть тысяч рублей. Их он тоже мог оплатить, однако пока они остаются в базе», – говорится в сообщении источника.

Накануне, 5 сентября, в Сети появилась информация, согласно которой, автомобиль, зарегистрированный на Дзюбу, был эвакуирован в центре Москвы за нарушение правил парковки.